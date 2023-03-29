«Батько» хрущовок та автор найдовшого будинку на центральному проспекті: які будівлі проектував у Дніпрі архітектор Щербаков

Кожна вулиця і проспект Дніпра має свою історію. Вони так несхожі один на одного в архітектурному плані і важко уявити, що їх міг проектувати один і той самий архітектор. Проте так буває. Найдовший будинок на проспекті Яворницького, водну станцію у парку Сагайдак та весь проспект Гагаріна у Дніпрі – справа «рук» одного архітектора – Дмитра Щербакова.

Архітектор Дмитро Щербаков народився у Дніпрі та почав працювати в Управлінні проектування та розвитку Дніпропетровська ще до початку Другої світової війни, а згодом – у «Дніпрогромадпроєкті» і є заслуженим архітектором України. Він є автором багатьох будівель, зведених у Дніпрі з 1940 по 1970-і роки.

Будинки на проспекті

Однією з його перших робіт є будинок між вулицями Княгині Ольги та Василя Чапленка. Незвичайність будівлі в тому, що з боку однієї вулиці в будинку 5 поверхів, а з іншої – вже 8. Зведена будівля була в 1950 році.

Ще одна відома будівля роботи Щербакова знаходиться на проспекті Яворницького. Раніше на його місці був готель «Франція», але він був зруйнований під час війни. Відновлювати її не стали, а на місці будівлі збудували житловий будинок для робітників заводу ім. Комінтерну. Загальна довжина будинку становить майже 100 метрів.

Також на проспекті є ще один будинок, зведений за проектом Дмитра Щербакова – колись у ньому знаходився кінотеатр «Україна», але зараз це торговий центр.

Щербаков спроектував і «Будинок із вежею», який знаходиться на перетині Яворницького та Фабра.

Водна станція

Він є автором водної станції в парку Сагайдак. Тоді було дуже модно використовувати ажурні «декорації» при оформленні парків та скверів. Станція була збудована у 1952 році. Зараз будівля зруйнована і побачити її можна лише на фото. За деякими даними, водну станцію на Монастирському острові проектував Щербаков, але точного підтвердження цієї інформації немає.

Також лише на фото можна побачити, як виглядала реконструйована Привокзальна площа після Другої світової війни. Роботи над її відновленням розпочалися 1947 року, «створювали» її одразу кілька архітекторів, серед яких і Дмитро Щербаков.

Новий район

Всі ці будівлі виконані у стилі «сталінський ампір» з різним декором у вигляді портиків, рустівки, колон та інших елементів. Але наприкінці 1950-х Щербаков став проектувати будівлі зовсім іншого вигляду і типу. Його називають одним із «батьків» хрущовок, що знаходяться на проспекті Гагаріна. Саме він керував забудовою цього району із 1961 по 1965 роки. До ансамблю будинків та магазинів входив і кінотеатр «Космос», який знесли кілька років тому.

Вокзал і не тільки

Дмитро Щербаков був одним із найбільш затребуваних архітекторів. Він працював не лише над будинками, кінотеатрами та водними станціями. Серед його проектів також старий автовокзал. Зведена в 1966 році будівля за тими мірками виглядала дуже прогресивно: багато скла, світла та геометрична форма будови. Але до 1990 року будівля вже була застарілою, там виявилося замало місця і його знесли.

Одним із найскладніших проектів у роботі Дмитра Щербакова була будівля обласної адміністрації. На відміну від будинків на проспекті Яворницького чи Гагаріна, де їх будували фактично на величезній вільно території, будівлю адміністрації потрібно було «вписати» у вже існуючий ансамбль із парку, скверу та обласної ради.

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