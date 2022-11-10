Батарейка, прищепка та фольга: як зробити ліхтарик своїми руками (ІНСТРУКЦІЯ)

Сьогодні у Дніпрі та області знову можуть бути планові відключення світла, при цьому потрібно вибирати: сидіти вдома при світлі свічки чи ліхтарика. Але є й інший варіант. Журналісти dnepr.info дізналися, як можна зробити безпечну «вічну» свічку з мінімумом витрат та максимальною тривалою «життя».

Щоб зробити таку свічку знадобиться дві батареї – тут все одно підійде і АА і ААА, світлодіод на 3 Вт, скотч, канцелярська резинка, шматочок мідного дроту або фольга і паяльник.

Для початку потрібно дві батарейки обмотати скотчем, дотримуючись полярності. «Плюс» однієї батарейки має бути навпроти «мінуса» іншої.

З одного боку потрібно припаяти світлодіод. У нього також є своя полярність і її потрібно дотримуватись. При цьому довга «ніжка» світлодіода повинна бути з боку «плюсика».

Якщо потрібно, щоб «свічка» працювала не завжди, а періодично «гасла», то потрібно припаяти тільки один край світлодіода. Зробити це слід з боку «мінуса» батарейки.

Для кращого контакту можна зачистити місце паяння наждачним папером.

З іншого боку батарейок потрібно припаяти мідний дріт, з’єднавши таким чином плюс і мінус.

Дріт можна замінити фольгою. «Блискучий папір» має бути термостійким. Фольгу потрібно скласти в кілька разів і зробити алюмінієву пластину довжиною біля 8 см. Її треба примотати скотчем до батарейок там, де мав би проходити мідний дріт.

Щоб запалити таку свічку потрібно просто піднести одну ніжку світлодіода до полюса батарейки і закріпити її за допомогою канцелярської резинки.

Без паяльника

Таку ж свічку можна зробити і без паяльника та фольги. Але брати потрібно не АА-батарейку, а «таблетку» чи дискову. До такої батареї потрібно прикріпити світлодіод так, щоб його довга ніжка була з боку плюс. Конструкцію закріпити прищіпкою. Ліхтарик готовий.

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