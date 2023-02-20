Байден приїхав до Києва: що відомо

Джо Байдена помітили в Києві.

З самого ранку в Києві відбувалося щось дивне, центр міста застряг в заторах, а в мережі почали ширитися чутки про приїзд президента США Джо Байдена до Києва. Пізніше стало відомо, що до столиці приїхала Ізраїльська парламентська делегація, проте іноземні чиновники прибули на потязі, тому загадка з перекриттям центру Києва залишилася не розгаданою.

Станом на зараз, підтвердження про приїзд Байдена від влади немає, але журналісти “Української правди” опублікували фото, де людина схожа на президента США йде поруч з Володимиром Зеленським. Чекаємо більш офіційної інформації.

Повідомляється, що Джо Байден вшанував пам’ять загиблих захисників в Михайлівському соборі. Робив він це під звуки сирен.

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