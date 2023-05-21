Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували місто

Так, під час зустрічі в рамках саміту G7 у Зеленського поцікавилися щодо ситуації в Бахмуті.
У ЗМІ розповсюдили таку пряму мову гаранта: “Думаю, що не контролює (Україна – ред.). Сьогодні Бахмут тільки в наших серцях”.
Однак речник президента Сергій Никифоров запевнив, що виникла плутанина і Зеленський відповідав у той момент на інше запитання.
Питання щодо Бахмута звучало так:
– Росіяни заявили, що взяли Бахмут.
– Я гадаю, ні.
“Таким чином, президент заперечив взяття Бахмута”, – прокоментував Никифоров.
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