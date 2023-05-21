Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували місто

У мережі та ЗМІ поширили інформацію, що президент України Володимир Зеленський нібито заявив на G7 про втрату Бахмута. Цю інформацію спростували.

Так, під час зустрічі в рамках саміту G7 у Зеленського поцікавилися щодо ситуації в Бахмуті.

У ЗМІ розповсюдили таку пряму мову гаранта: “Думаю, що не контролює (Україна – ред.). Сьогодні Бахмут тільки в наших серцях”.

Однак речник президента Сергій Никифоров запевнив, що виникла плутанина і Зеленський відповідав у той момент на інше запитання.

Питання щодо Бахмута звучало так:

– Росіяни заявили, що взяли Бахмут.

– Я гадаю, ні.

“Таким чином, президент заперечив взяття Бахмута”, – прокоментував Никифоров.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: