Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували місто

Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували місто

Сьогодні 10:56
просмотров

У мережі та ЗМІ поширили інформацію, що президент України Володимир Зеленський нібито заявив на G7 про втрату Бахмута. Цю інформацію спростували.

Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували місто

Так, під час зустрічі в рамках саміту G7 у Зеленського поцікавилися щодо ситуації в Бахмуті.

У ЗМІ розповсюдили таку пряму мову гаранта: “Думаю, що не контролює (Україна – ред.). Сьогодні Бахмут тільки в наших серцях”.

Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували місто

Однак речник президента Сергій Никифоров запевнив, що виникла плутанина і Зеленський відповідав у той момент на інше запитання. 

Питання щодо Бахмута звучало так:

– Росіяни заявили, що взяли Бахмут.

– Я гадаю, ні.

“Таким чином, президент заперечив взяття Бахмута”, – прокоментував Никифоров.

Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували місто

Читайте також:

Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоУкраїнська Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вночі Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, а на ранок знову вдарила з важкої артилерії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:59
    Вночі Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, а на ранок знову вдарила з важкої артилерії

    У ніч з 20 на 21 травня Росія атакувала Дніпропетровщину…

    Міноборони заперечує заяви Пригожина про те, що росіяни захопили весь Бахмут
    новини України
    Вчора 17:17
    Міноборони заперечує заяви Пригожина про те, що росіяни захопили весь Бахмут

    Пригожин вчергове "захопив" Бахмут.

    Зеленський пояснив, за яких умов у 2023 році можуть відбутися вибори до парламенту
    новини України
    14.05.2023 17:50
    Зеленський пояснив, за яких умов у 2023 році можуть відбутися вибори до парламенту

    Президент України зробив важливу заяву щодо виборів до парламенту, які…

    Україна хотіла окупувати російські села та бомбити трубопроводи: Зеленський відреагував
    новини України
    14.05.2023 15:50
    Україна хотіла окупувати російські села та бомбити трубопроводи: Зеленський відреагував

    Зеленський відповів на чутки про те, що Україна хотіла окупувати…

    Наверх