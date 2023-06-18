Багатодітна мати-одиначка у Павлограді здала в ломбард планшет сина, який йому видали в школі

Хлопчик не мав змоги навчатися дистанційно через відсутність гаджету, тож адміністрація навчального закладу видала йому планшет Samsung під відповідальність матері. Влітку, на період канікул, техніку треба було повернути назад, проте виявилося, що жінка ще в січні віднесла його в ломбард.
За планшет жінка отримала 1,5 тисячі гривень. Павлоградський суд розглянув цю справу та виніс матері-одиначці вирок, про що йдеться у відповідному судовому рішенні.
Так, на суді жінка пояснила, що гроші їй були потрібні терміново на їжу та медикаменти. Вона визнала свою провину та розкаялася. Суд присудив їй покарання у вигляді одного року умовного терміну.
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