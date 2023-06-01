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Багатодітна мама: 16-річна українка народила у швидкій третю дитину

Сьогодні 22:00
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У Закарпатській області 16-річна дівчина народила у кареті швидкої допомоги свою третю дитину.

Новости Днепра про Багатодітна мама: 16-річна українка народила у швидкій третю дитину

Про це повідомили  у “Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги” ЗОР. 

Закарпатські медики отримали повідомлення про те, що в 16-річної дівчини з села Кам’янське Берегівського району починаються пологи. Вона народжувала вже третю дитину. Все це ускладнювалось тим, що у неї почалась кровотеча. 

“Не минуло і 10 хвилин, як медики були біля породіллі. У неї це вже треті пологи. Молода жінка каже, що на обліку у гінеколога або сімейного лікаря не була і дитина народжується завчасно (триває 32-34 тиждень вагітності)”, – повідомили лікарі. 

Породіллю та немовля госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. 

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Новости Днепра про Багатодітна мама: 16-річна українка народила у швидкій третю дитинуУкраїнська Новости Днепра про Багатодітна мама: 16-річна українка народила у швидкій третю дитинуРусский

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