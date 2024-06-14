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  • Багато жити не заборониш: у Дніпрі під двері сервісного центру підкинули плазму

Багато жити не заборониш: у Дніпрі під двері сервісного центру підкинули плазму

Сьогодні 12:40
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У Дніпрі на Лівобережному "викинули" плазму.

Новости Днепра про Багато жити не заборониш: у Дніпрі під двері сервісного центру підкинули плазму

У Дніпрі на Лівобережному хтось підкинув під двері сервісного центру плазмовий телевізор. Гаджет лежав на землі навпроти дверей майстра, який ремонтує побутову техніку. 

Жителі Дніпра жартують про те, що на районі живе якийсь “мажор”, який може розкидуватися технікою.

Мажорне життя на Лівобережному. Хтось викинув плазму під двері ремонту побутової техніки. До речі, хтось там щось ремонтував, як вам? – йдеться у дописі в місцевій Facebook-спільноті.

Скоріш за все телевізор несправний. Власник плазми, або не доніс техніку до майстра кілька метрів та вирішив, що дешевше купити нову, або сервісний центр був закритий, але чекати клієнт не хотів. 

Також цілком можливо, що відремонтувати телевізор не вдалося, тому розлючений клієнт залишив прилад біля дверей майстра. 

Новости Днепра про Багато жити не заборониш: у Дніпрі під двері сервісного центру підкинули плазму

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Новости Днепра про Багато жити не заборониш: у Дніпрі під двері сервісного центру підкинули плазмуУкраїнська

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