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  • Багато мешканців Дніпра та передмістя залишилися без води: адреси та коли її повернуть

Багато мешканців Дніпра та передмістя залишилися без води: адреси та коли її повернуть

Сьогодні 13:51
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Новости Днепра про Багато мешканців Дніпра та передмістя залишилися без води: адреси та коли її повернуть

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі та передмісті багато мешканців залишилися без води.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • просп. Героїв, 14, 16, 18, 18а,
  • бульвару Слави, 22, 24,
  • вул. Мандриківська, 294-336,
  • вул. Н. Алексєєнко, 104,
  • просп. Б. Хмельницького, 4-8,
  • вул. Передова,
  • вул. Незламна,
  • вул. Балхаська,
  • вул. В. Кричевського,
  • вул. Інгульська,
  • вул. Руставелі,
  • вул. Сподівань,
  • вул. Н. Армстронга, 2, 4,
  • вул. Генерала Пушкіна,
  • вул. Університетська,
  • просп. Б. Хмельницького, 20 (а, б, в, г),
  • вул. Гавриленка, 2, 4,
  • вул. Шевченка (с. Новоолександрівка),
  • вул. Лугова (с. Новоолександрівка),
  • вул. Українська (с. Новоолександрівка),
  • вул. Мічуріна (с. Новоолександрівка),
  • вул. Шкільна (с. Новоолександрівка),
  • пров. Тихий (с. Новоолександрівка),
  • пров. Кооперативний (с. Новоолександрівка).

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адреси.

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Новости Днепра про Багато мешканців Дніпра та передмістя залишилися без води: адреси та коли її повернутьУкраїнська

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