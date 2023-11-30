Багато мешканців Дніпра та передмістя залишилися без води: адреси та коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі та передмісті багато мешканців залишилися без води.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

просп. Героїв, 14, 16, 18, 18а,

бульвару Слави, 22, 24,

вул. Мандриківська, 294-336,

вул. Н. Алексєєнко, 104,

просп. Б. Хмельницького, 4-8,

вул. Передова,

вул. Незламна,

вул. Балхаська,

вул. В. Кричевського,

вул. Інгульська,

вул. Руставелі,

вул. Сподівань,

вул. Н. Армстронга, 2, 4,

вул. Генерала Пушкіна,

вул. Університетська,

просп. Б. Хмельницького, 20 (а, б, в, г),

вул. Гавриленка, 2, 4,

вул. Шевченка (с. Новоолександрівка),

вул. Лугова (с. Новоолександрівка),

вул. Українська (с. Новоолександрівка),

вул. Мічуріна (с. Новоолександрівка),

вул. Шкільна (с. Новоолександрівка),

пров. Тихий (с. Новоолександрівка),

пров. Кооперативний (с. Новоолександрівка).

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в грудні через ремонтні роботи вимикатимуть газ: адреси.

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