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Бадмінтоністи з Дніпра cтали призерами на командному чемпіонаті України

Сьогодні 07:39
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На командному чемпіонаті Суперліги України дніпровські спортсмени вибороли "бронзу".

Новости Днепра про Бадмінтоністи з Дніпра cтали призерами на командному чемпіонаті України

Про це повідомили у Telegram-каналі відділення НОК України у Дніпропетровській області.

Бронзовими призерами стала команда Дніпропетровської ОШВСМ у складі: Артем Бегішев, Богдан Безотосний, Андрій Греков, Владислав Дружченко, Артем Синиця, Наталя Войцех, Амелія Назаренко, Дар’я Ніколаєнко, Ксенія Рожкован та Марія Улітіна.

У зустрічі за 3 місце наші бадмінтоністи з рахунком 3:1 перемогли команду “Київський бадмінтонний клуб”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, вчора ми писали, що троє веслувальників з Дніпропетровщини вибороли “бронзу” на етапі Кубка світу.

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Новости Днепра про Бадмінтоністи з Дніпра cтали призерами на командному чемпіонаті УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Бадмінтоністи з Дніпра cтали призерами на командному чемпіонаті УкраїниРусский

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