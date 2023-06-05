Бабуся, яка виховує онуку сама, у лікарні: ракета зруйнувала дім маленької дівчинки з Підгороднього

Про це в Facebook розповіла знайома родини Анастасія Невірна.
Як розповіла Анастасія, потрібна допомога одній із родин, які постраждали внаслідок удару по Підгородному 3 червня.
Донька Анастасії ходить в одну танцювальну групу дівчинкою Анною, яка була в епіцентрі вибуху, тому вона добре знає цю родину. Бабуся Галина самостійно виховує онуку. Разом з Анею вони жили в одній із двоповерхівок, які в суботу зруйнувала російська ракета. За словами Анастасії, у той вечір вони готувалися до заняття з акробатики.
Втім, планам не судилося збутися, тому що за лічені хвилини потужний вибух розніс їхню оселю. Наразі бабуся Галя у лікарні з осколковими пораненнями, а онука дивом вціліла, проте сильно налякана. Галина ніколи не просила допомоги та піклувалася про Аню самотужки, але наразі родині потрібна допомога, адже їхнє житло зруйновано вщент.
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