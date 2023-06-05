Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Бабуся, яка виховує онуку сама, у лікарні: ракета зруйнувала дім маленької дівчинки з Підгороднього

Бабуся, яка виховує онуку сама, у лікарні: ракета зруйнувала дім маленької дівчинки з Підгороднього

Сьогодні 12:19
просмотров

Під час вибуху в Підгородному постраждала маленька дівчинка Анна та її бабуся Галина.

Новости Днепра про Бабуся, яка виховує онуку сама, у лікарні: ракета зруйнувала дім маленької дівчинки з Підгороднього

Про це в Facebook розповіла знайома родини Анастасія Невірна.

Як розповіла Анастасія, потрібна допомога одній із родин, які постраждали внаслідок удару по Підгородному 3 червня. 

Донька Анастасії ходить в одну танцювальну групу дівчинкою Анною, яка була в епіцентрі вибуху, тому вона добре знає цю родину. Бабуся Галина самостійно виховує онуку. Разом з Анею вони жили в одній із двоповерхівок, які в суботу зруйнувала російська ракета. За словами Анастасії, у той вечір вони готувалися до заняття з акробатики. 

Втім, планам не судилося збутися, тому що за лічені хвилини потужний вибух розніс їхню оселю. Наразі бабуся Галя у лікарні з осколковими пораненнями, а онука дивом вціліла, проте сильно налякана. Галина ніколи не просила допомоги та піклувалася про Аню самотужки, але наразі родині потрібна допомога, адже їхнє житло зруйновано вщент. 

Дізнатися, як допомогти родині можна ТУТ

Читайте також:

Новости Днепра про Бабуся, яка виховує онуку сама, у лікарні: ракета зруйнувала дім маленької дівчинки з ПідгородньогоУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під час риболовлі мешканець Дніпра знайшов у воді більше трьох сотень патронів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:08
    Під час риболовлі мешканець Дніпра знайшов у воді більше трьох сотень патронів

    У Дніпрі на березі річки хтось залишив декілька сотень патронів.

    У Дніпропетровській області невідомі осквернили могили на Алеї загиблих героїв
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:37
    У Дніпропетровській області невідомі осквернили могили на Алеї загиблих героїв

    У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині, вандали поглумилися над могилами воїнів.

    У Дніпрі біля парку Шевченка 82-річна бабуся із Бахмута продає кольорові килимки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:19
    У Дніпрі біля парку Шевченка 82-річна бабуся із Бахмута продає кольорові килимки

    Якщо побачите пані Валентину, купіть у неї щось!

    У Дніпропетровській області викрили “шпигуна”, який працював на ФСБ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    У Дніпропетровській області викрили “шпигуна”, який працював на ФСБ

    У Кривому Розі викрили агента ФСБ.

    Наверх