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  • Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

Сьогодні 14:41
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У Дніпрі прикрасили парки до Хеллоувіну.

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

У світі Хеллоувін відзначають в ніч на 31 жовтня. У цей вечір в США та Канаді діти відправляються в полювання за цукерки, а дорослі люблять влаштовувати тематичні вечірки.

В Україні теж полюбляють в цей день влаштувати щось веселе. Цього року святкують Хеллоувін досить скромно, але люди не відмовляють собі в тому, щоб трохи прикрасити оселю.

Ось і в парках Дніпра приготувалися до найстрашніших ночі року.

У Молодіжному парку Новокодацький над головами відвідувачів літають милі привиди, а навколо зірки в парку Зелений Гай кружляє хоровод Баба Яга на мітлі. Не обійшлося від символу Хелоувіну – гарбуза. Ним прикрасили тематичні зони.

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

 

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

 

Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

 

Раніше ми розповідали про шокуючий випадок в Південній Кореї, коли під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людина. 

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Новости Днепра про Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)Українська

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