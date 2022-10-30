Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

У Дніпрі прикрасили парки до Хеллоувіну.

У світі Хеллоувін відзначають в ніч на 31 жовтня. У цей вечір в США та Канаді діти відправляються в полювання за цукерки, а дорослі люблять влаштовувати тематичні вечірки.

В Україні теж полюбляють в цей день влаштувати щось веселе. Цього року святкують Хеллоувін досить скромно, але люди не відмовляють собі в тому, щоб трохи прикрасити оселю.

Ось і в парках Дніпра приготувалися до найстрашніших ночі року.

У Молодіжному парку Новокодацький над головами відвідувачів літають милі привиди, а навколо зірки в парку Зелений Гай кружляє хоровод Баба Яга на мітлі. Не обійшлося від символу Хелоувіну – гарбуза. Ним прикрасили тематичні зони.

Раніше ми розповідали про шокуючий випадок в Південній Кореї, коли під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людина.

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