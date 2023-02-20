Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Згодом правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, де вилучили дві гранати із запалами та 30 набоїв калібру 5,45. Усі речові докази направили на експертизу.
Чоловіка затримали. Повідомляється, що раніше він вже був судимим за майнові злочини.
Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали: Вибухівка у Дніпрі в АТБ: що кажуть в поліції.
Читайте також:
Автор:
8 березня 2023 року випадає на середу. Цей день мав…
У Дніпрі 19 лютого у супермаркеті АТБ на вулиці Марії…
У понеділок, 20 лютого, у Дніпрі та області не будуть…
На Донеччині загинув боєць з Кам'янського.