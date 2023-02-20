Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю

18 лютого у Новомосковському районі 39-річного чоловіка затримали за незаконний продаж зброї. У нього вилучили автомат Калашникова, 30 набоїв та гроші.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Згодом правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, де вилучили дві гранати із запалами та 30 набоїв калібру 5,45. Усі речові докази направили на експертизу.

Чоловіка затримали. Повідомляється, що раніше він вже був судимим за майнові злочини.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали: Вибухівка у Дніпрі в АТБ: що кажуть в поліції.

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