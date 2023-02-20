Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю

Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю

Сьогодні 12:50
просмотров

18 лютого у Новомосковському районі 39-річного чоловіка затримали за незаконний продаж зброї. У нього вилучили автомат Калашникова, 30 набоїв та гроші.

Новости Днепра про Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Згодом правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, де вилучили дві гранати із запалами та 30 набоїв калібру 5,45. Усі речові докази направили на експертизу.

Чоловіка затримали. Повідомляється, що раніше він вже був судимим за майнові злочини.

Новости Днепра про Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали: Вибухівка у Дніпрі в АТБ: що кажуть в поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про Автомат Калашникова, набої та гранати: на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєюУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чи буде у дніпрян додатковий вихідний на 8 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:44
    Чи буде у дніпрян додатковий вихідний на 8 березня

    8 березня 2023 року випадає на середу. Цей день мав…

    Вибухівка у Дніпрі в АТБ: що кажуть в поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    Вибухівка у Дніпрі в АТБ: що кажуть в поліції

    У Дніпрі 19 лютого у супермаркеті АТБ на вулиці Марії…

    Важливо: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    Важливо: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

    У понеділок, 20 лютого, у Дніпрі та області не будуть…

    Поблизу Бахмуту загинув 48-річний захисник з Кам’янського: без батька залишилося двоє синів
    Новини Дніпра
    Вчора 18:57
    Поблизу Бахмуту загинув 48-річний захисник з Кам’янського: без батька залишилося двоє синів

    На Донеччині загинув боєць з Кам'янського.

    Наверх