Автохами заполонили місто: у Дніпрі за тиждень покарали понад 3000 «майстрів» паркування

У Дніпрі продовжують уважно стежити за дотриманням правил паркування. Із порушниками проводять профілактичні бесіди, а деяких «автохамів» карають штрафами та евакуацією автомобілів.

Про це повідомляє Єдиний паркувальний простір.

Так, окрім безлічі профілактичних бесід із водіями, за минулий тиждень інспектори:

наклали 3361 штраф за порушення правил паркування;

евакуювали 79 автомобілів, залишених власниками зі значними порушеннями.

Евакуація проводиться під час паркування на пішохідних переходах, перехрестях, тротуарах, зупинках громадського транспорту та у разі блокування руху іншого транспорту, насамперед екстрених служб чи громадського транспорту.

Кожне з цих порушень обійдеться автовласникам у кругленьку суму. За евакуацію доведеться віддати від 2110 до 2410 грн, вартість зберігання ТЗ – 144 грн на добу. Штраф за порушення становить 680 грн.

Нагадаємо, що адміністративне стягнення накладається саме на власника автомобіля, а не на водія.

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