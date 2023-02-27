Автохами заполонили місто: у Дніпрі за тиждень покарали понад 3000 «майстрів» паркування

Про це повідомляє Єдиний паркувальний простір.
Так, окрім безлічі профілактичних бесід із водіями, за минулий тиждень інспектори:
Евакуація проводиться під час паркування на пішохідних переходах, перехрестях, тротуарах, зупинках громадського транспорту та у разі блокування руху іншого транспорту, насамперед екстрених служб чи громадського транспорту.
Кожне з цих порушень обійдеться автовласникам у кругленьку суму. За евакуацію доведеться віддати від 2110 до 2410 грн, вартість зберігання ТЗ – 144 грн на добу. Штраф за порушення становить 680 грн.
Нагадаємо, що адміністративне стягнення накладається саме на власника автомобіля, а не на водія.
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