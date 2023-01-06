Україна розірвала договір на обслуговування російських ракет “Сатана”, які виробляли в Дніпрі

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Росією щодо подовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М, більш відомого як "Сатана". Відповідне рішення було ухвалене 6 січня на засіданні уряду.

Головним розробником та виробником ракети є Конструкторське бюро “Південне” імені М. Янгеля та ДП “Південмаш імені О. Макарова” відповідно.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Таке рішення Кабміну можна вважати формальним, оскільки Україна припинила військово-технічну співпрацю з Росією ще у 2014 році, після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Наразі договір припинено повністю “у звʼязку з докорінною зміною обставин дії угоди”.

“Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М, вчиненої 21.02.2006 у м. Москві, що виключає проведення головним розробником (КБ “Південне”) та виробником (Південмаш) сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення, які знаходяться в експлуатації в РФ”, – пояснює Мельничук.

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