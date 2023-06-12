Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Журналісти dnepr.info продовжують огляд парків та скверів у різних районах Дніпра. Сьогодні на черзі зелені зони Соборного району.
Найбільший парк у Соборному районі – парк Шевченка. Умовно його можна розділити на «верхню» і «нижню» частини. Цього року тут проводять ремонт – з алей парку зникли ями, сходи, що ведуть до мосту, тепер виглядають цілком пристойно, з’явилися поручні, йти ними вже не страшно. У верхній частині парку є місце для гри в шахи, піших прогулянок, мотузковий парк, зона з дитячим майданчиком, там же можна орендувати дитячу машинку на кілька хвилин.
У «нижній» частині парку розваг для дітей більше є тири для дорослих, кімната кривих дзеркал, атракціони і вихід до пляжу. Дорогою можна купити морозиво, кукурудзу, квас, воду.
Відкритий кілька років тому сквер на набережній вже встиг стати улюбленим місцем проведення часу містян. Для дітей тут є дитячі майданчики з гірками та гойдалками, для дорослих – лави незвичайної форми, які іноді перетворюються на місця для проведення фотосесій.
Також зі скверу відкривається чудовий вид на воду, а вночі у сквері включається підсвідка фонтанів і дерев.
Частину парку Гагаріна було реконструйовано кілька років тому. Тут з’явилися доріжки, лавочки, було проведено бездротовий безкоштовний інтернет, встановили нове освітлення та біотуалет.
Регулярно у парку з’являються різні арт-об’єкти на космічну тематику і не лише.
Ще один парк Соборного району, що знаходиться у процесі реконструкції. У парку є кілька дитячих майданчиків, пісочниця, лавочки, урни.
Але частину парку поки що обгороджено.
Також у Соборному районі є ще один відомий парк – Севастопольський. Поки що його закрито на реконструкцію.
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