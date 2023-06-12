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  • Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Сьогодні 14:56
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У Соборному районі Дніпра розташовані одні з найвідоміших парків міста, у тому числі й парк Шевченка. Також тут з'являються нові сквери та реконструюються вже існуючі зелені зони.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Журналісти dnepr.info продовжують огляд парків та скверів у різних районах Дніпра. Сьогодні на черзі зелені зони Соборного району.

Парк Шевченка

Найбільший парк у Соборному районі – парк Шевченка. Умовно його можна розділити на «верхню» і «нижню» частини. Цього року тут проводять ремонт – з алей парку зникли ями, сходи, що ведуть до мосту, тепер виглядають цілком пристойно, з’явилися поручні, йти ними вже не страшно. У верхній частині парку є місце для гри в шахи, піших прогулянок, мотузковий парк, зона з дитячим майданчиком, там же можна орендувати дитячу машинку на кілька хвилин.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

У «нижній» частині парку розваг для дітей більше є тири для дорослих, кімната кривих дзеркал, атракціони і вихід до пляжу. Дорогою можна купити морозиво, кукурудзу, квас, воду.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Сквер Прибережний

Відкритий кілька років тому сквер на набережній вже встиг стати улюбленим місцем проведення часу містян. Для дітей тут є дитячі майданчики з гірками та гойдалками, для дорослих – лави незвичайної форми, які іноді перетворюються на місця для проведення фотосесій.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Також зі скверу відкривається чудовий вид на воду, а вночі у сквері включається підсвідка фонтанів і дерев.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Парк Гагаріна

Частину парку Гагаріна було реконструйовано кілька років тому. Тут з’явилися доріжки, лавочки, було проведено бездротовий безкоштовний інтернет, встановили нове освітлення та біотуалет.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Регулярно у парку з’являються різні арт-об’єкти на космічну тематику і не лише.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Парк Дубініна

Ще один парк Соборного району, що знаходиться у процесі реконструкції. У парку є кілька дитячих майданчиків, пісочниця, лавочки, урни.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Але частину парку поки що обгороджено.

Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітей

Також у Соборному районі є ще один відомий парк – Севастопольський. Поки що його закрито на реконструкцію.

 

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Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітейУкраїнська Новости Днепра про Огляд парків Соборного району Дніпра: де милуватися фонтанами з підсвіткою, а де багато розваг для дітейРусский

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