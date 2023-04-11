Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

Будівля була зведена у середині 1860-х років. Зовні вона було дуже цікавою і трохи нагадувала колишню будівлю Англійського клубу, що був розташований через квартал – «Будинок губернатора».
Власник приміщення практично одразу здав його в оренду Клубу Офіцерських зборів, куди приходили проводити вільний час військові. Тут можна було пограти в карти, рулетку, більярд, повечеряти чи пообідати. Перед святами у Клубі влаштовували бали та танці, а 1887 року тут пройшла перша у місті виставка картин. Клуб квартирував у будівлі близько 20 років і вже 1890 року приміщення зайняв промисловець Еміль Вюрглер. Він зробив його складом, де зберігав технічне та електротехнічне обладнання.
У будівлі залишалося кілька вільних кімнат, і вони були здані в оренду Бюро з пошуку занять для народних вчителів – тут допомагали вчителям, які втратили посаду знайти нове місце роботи або зайняти місце конторника, рахівника чи санітарного наглядача.
Після 1917 року в приміщенні розташувалося електротехнічне підприємство, а після Другої світової війни тут знаходилося управління тресту «Південенергомонтаж». Пізніше будівлю перебудували, і вона втратила свій унікальний вигляд. Було змінено форму вікон, а на даху з’явилася літня тераса. У будівлі відкрився ресторан «Ювілейний».
З 1960-х років приміщення практично не змінювало свого профілю. Тут постійно працювали різні ресторани, а нові власники будівлі періодично привносили щось «своє» у його вигляд, внаслідок чого споруда тепер мало чим нагадує задум архітектора – тут з’явилися додаткові поверхи і весь шарм будівлі зник остаточно.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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