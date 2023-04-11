Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:28
просмотров

На розі вулиці Фабра знаходиться одна з найстаріших будівель у Дніпрі, але багато жителів міста знають її як ресторан «Ювілейний». Будинок має дуже багату історію, адже був зведений більше 150 років тому, але з часом його зовнішній вигляд дуже змінився і як він виглядав раніше можна дізнатись лише з фото.

Будівля була зведена у середині 1860-х років. Зовні вона було дуже цікавою і трохи нагадувала  колишню будівлю Англійського клубу, що був розташований через квартал – «Будинок губернатора».

Новости Днепра про Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

Власник приміщення практично одразу здав його в оренду Клубу Офіцерських зборів, куди приходили проводити вільний час військові. Тут можна було пограти в карти, рулетку, більярд, повечеряти чи пообідати. Перед святами у Клубі влаштовували бали та танці, а 1887 року тут пройшла перша у місті виставка картин. Клуб квартирував у будівлі близько 20 років і вже 1890 року приміщення зайняв промисловець Еміль Вюрглер. Він зробив його складом, де зберігав технічне та електротехнічне обладнання.

Новости Днепра про Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

У будівлі залишалося кілька вільних кімнат, і вони були здані в оренду Бюро з пошуку занять для народних вчителів – тут допомагали вчителям, які втратили посаду знайти нове місце роботи або зайняти місце конторника, рахівника чи санітарного наглядача.

Новости Днепра про Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

Після 1917 року в приміщенні розташувалося електротехнічне підприємство, а після Другої світової війни тут знаходилося управління тресту «Південенергомонтаж». Пізніше будівлю перебудували, і вона втратила свій унікальний вигляд. Було змінено форму вікон, а на даху з’явилася літня тераса. У будівлі відкрився ресторан «Ювілейний».

Новости Днепра про Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

З 1960-х років приміщення практично не змінювало свого профілю. Тут постійно працювали різні ресторани, а нові власники будівлі періодично привносили щось «своє» у його вигляд, внаслідок чого споруда тепер мало чим нагадує задум архітектора – тут з’явилися додаткові поверхи і весь шарм будівлі зник остаточно.

Новости Днепра про Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

 

Читайте також:

Новости Днепра про Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Гра в рулетку і біржа праці для вчителів: які таємниці зберігає будинок ресторану «Ювілейний» у Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі сталася пожежа в ЖК “Грані”: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:24
    У Дніпрі сталася пожежа в ЖК “Грані”: подробиці

    У Дніпрі горів ЖК "Грані".

    Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:46
    Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)

    У Дніпрі перевірили гуртожитки де живуть переселенці та знайшли порушення.

    Загорілася на ходу: у Дніпрі палала “газелька” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:16
    Загорілася на ходу: у Дніпрі палала “газелька” (ФОТО)

    У Дніпрі на Полтавському шосе спалахнула "газелька".

    Як у Дніпрі отримати від 250 тис до 7 млн грн від держави на розвиток свого бізнесу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:55
    Як у Дніпрі отримати від 250 тис до 7 млн грн від держави на розвиток свого бізнесу

    Щоб створити нові робочі місця та підтримати український бізнес, Уряд…

    Наверх