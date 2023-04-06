Бруківка та широкі зелені алеї: ТОП-10 старих фото найдовших проспектів Дніпра

Дніпро славиться своїми довгими проспектами – вони можуть тягтися на кілька кілометрів, деякими з них їздить трамвай, на багатьох є зелені алейки для прогулянок. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдовших проспектів Дніпра.

Довжина проспекту Олександра Поля – 4,4 км. Починається він у низині і закінчується підйомом на гору. Верхня його частина забудовувалась у 1960-1970-х роках типовими п’ятиповерховими будинками, а трохи пізніше – багатоповерхівками. Тут навіть планували пустити метро, але не склалося.

Універмаг «Славутич» вважався однією з визначних пам’яток проспекту, як і магазин «Юність», від якого залишилася, по суті, лише назва зупинки. У нижній частині проспекту можна побачити будинки початку ХХ століття.

Трохи довшим за нього є проспект Гагаріна – 4,7 км. Він замислювався як «Вузовський масив» і навіть спочатку так називався. Основні будинки на проспекті збудували на початку 1960-х років.

Тут знаходяться майже всі місцеві навчальні заклади та гуртожитки. На початку 1980-х років початок проспекту Гагаріна це була практично межа міста.

Найзнаменитіший проспект Дніпра – ім. Дмитра Яворницького. Його протяжність 4,8 км. Він починається біля Соборної площі і закінчується біля Вокзалу. На проспекті Яворницького знаходиться велика кількість торгових та бізнес-центрів, магазинів, корпусів навчальних закладів.

Прокататися проспектом можна як на маршрутці або тролейбусі, так і на трамваї. На дорозі проспектом ще можна зустріти бруківку, якою він був вимощений з початку заснування міста.

Слобожанський проспект вважається одним із найдовших у Дніпрі. Його довжина становить 6,3 км. Починається на початку лівого берега та закінчується на виїзді з міста.

Раніше він називався Новомосковське шосе і забудовувався в основному 1970-х роках, але тут можна побачити і кілька п’ятиповерхових будинків збудованих на початку 1950-х років, а також велику кількість дев’ятиповерхівок, які почали з’являтися на проспекті вже в 1960-х роках. «Будинок торгівлі», «Океан» та «Нептун» – найвідоміші магазини проспекту.

Найдовшим у Дніпрі виявився проспект Богдана Хмельницького, довжиною понад 10 км. Спочатку це було Сурсько-Литовське шосе, потім вулиця Дніпропетровська, потім стала Героїв Сталінграда і після цього перетворилася на проспект Богдана Хмельницького.

Тут є кілька парків, стадіон, а вздовж вулиці йдуть переважно п’ятиповерхові будинки. Тут курсують маршрутки та трамваї. На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі зареєстровано майже 250 адрес.

фото: блог Артема Костюка, група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Днепропетровск

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