У Дніпрі водій керував маршруткою №107 під наркотиками

Вони запропонували чоловіку пройти медогляд в лікарні. Той погодився.
Лікар підтвердив, що водій вживав наркотики.
Правоохоронці нагадують, що водіям, які сіли за кермо у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння погрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень або позбавлення права керування на рік. Якщо протягом року порушення повториться, то зловмиснику доведеться заплатити вже 34 тисячі гривень штрафу. Також його позбавлять прав на три роки й вилучать в нього машину.
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