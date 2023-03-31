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Під Бахмутом боєць з Дніпропетровщини отримав смертельне поранення

Сьогодні 08:30
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Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого земляка, мужнього бійця Павла Віталійовича Діденка. Йому було 38 років.

Новости Днепра про Під Бахмутом боєць з Дніпропетровщини отримав смертельне поранення

Про це повідомляє Іларіонівська ТГ.

До війни Павло Діденко працював водієм вантажівки, забезпечуючи реалізацію державної програми «Велике будівництво». Був відданим товаришем, надійним братом, люблячим сином. Мама Ніна завжди його називала Павлік або Павлуша.

26 червня 2022 року Павло відсвяткував свій день народження і добровольцем пішов до Збройних сил України. Його першим бойовим хрещенням став Соледар, де стрілець-снайпер одержав контузію. Підлікувавшись, знову відправився на фронт, уже під Бахмут.

Там старший сержант взводу був тяжко поранений і чудом залишився живий. Після місячної реабілітації 17 березня знову був на передовій у Бахмуті, де й отримав смертельне поранення. Боєць з позивним «Паха» був відповідальним і завжди тримав слово. Не дотримав тільки обіцянки, даної братові Роману, якому впевнено говорив: «Братішка, вернусь з перемогою».

Вічна слава Герою!

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