На Київщині помер солдат із Кам’янського, виконуючи завдання

Солдат із Кам'янського Володимир Дрешпак помер під час виконання завдання з охорони та оборони транспортної системи у Київській області.

Про це повідомляють у міськраді Кам’янського.

Він не дожив до свого 50-річчя лише 4 місяці.

Володимир Дрешпак народився 25 липня 1973 року. 1991 року закінчив ПТУ №79 (смт Петриківка). Останнє місце роботи – АК “Демос”.

6 квітня минулого року призваний з мобілізації.

У нього залишилися дружина, син, брат та сестра.

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