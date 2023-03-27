На Київщині помер солдат із Кам’янського, виконуючи завдання

Про це повідомляють у міськраді Кам’янського.
Він не дожив до свого 50-річчя лише 4 місяці.
Володимир Дрешпак народився 25 липня 1973 року. 1991 року закінчив ПТУ №79 (смт Петриківка). Останнє місце роботи – АК “Демос”.
6 квітня минулого року призваний з мобілізації.
У нього залишилися дружина, син, брат та сестра.
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