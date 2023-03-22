Хвороба не зникає: понад сотню нових випадків коронавірусу виявили у Дніпрі

На стаціонарному лікуванні із COVID-19 перебувають 166 осіб.
Минулої доби в Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 149 щеплень від COVID-19.
Станом на 22.03.23 у місті зроблено 1119974 щеплення від COVID-19.
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