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  • Хвороба не зникає: понад сотню нових випадків коронавірусу виявили у Дніпрі

Хвороба не зникає: понад сотню нових випадків коронавірусу виявили у Дніпрі

Сьогодні 20:30
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За добу в Дніпрі лабораторним центром виявлено 123 випадки COVID-19, одужало 78 людей.

Новости Днепра про Хвороба не зникає: понад сотню нових випадків коронавірусу виявили у Дніпрі

На стаціонарному лікуванні із COVID-19 перебувають 166 осіб.

Минулої доби в Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 149 щеплень від COVID-19.

Станом на 22.03.23 у місті зроблено 1119974 щеплення від COVID-19.

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Новости Днепра про Хвороба не зникає: понад сотню нових випадків коронавірусу виявили у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Хвороба не зникає: понад сотню нових випадків коронавірусу виявили у ДніпріРусский

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