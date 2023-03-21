Як записатися до лікаря у Дніпрі: ТОП-4 портали з розкладом та повною інформацією про медиків

1 квітня в Україні відпускатимуть частину препаратів в аптеках лише за рецептом лікаря. Виписати його може будь-який лікар, який працює в будь-якій медичній установі, а ось обов'язковою умовою для отримання рецепту пацієнтом має бути його реєстрація у системі e-Health – електронній системи охорони здоров'я.

Самостійно зареєструватись там не вийде, це може зробити тільки медпрацівник, тож потрібно відвідати лікаря. Записатися до нього у Дніпрі можна за допомогою 4 порталів. Попередньо на них потрібно зареєструватись. Журналісти dnepr.info з’ясували, де це зробити швидше та простіше.

Договір із НСЗУ

На цих порталах представлено список медустанов, які уклали договір із НСЗУ. Тут можна не лише записатися на прийом, а й обрати собі сімейного лікаря. Щоправда, щоб дізнатися, можна з ним укласти декларацію чи ні – потрібно дзвонити або особисто лікарю, або до реєстратури.

У системі helsi.me процес реєстрації також триває небагато часу. Зробити це можна лише за допомогою телефонного номера. На запит система видає всіх лікарів, які тут також зареєстровані та ведуть прийом у Дніпрі. Усі вони працюють у клініках, які мають договір з НСЗУ.

На порталі Лікарі 24/7 увійти до особистого кабінету можна за номером телефону та кодом зі смс-повідомлення. Для запису тут доступні лише спеціалісти з тих медустанов, що підписали договір із НСЗУ. Вибирати населений пункт, як у попередніх двох варіантах не потрібно, цей сайт створено для мешканців Дніпра. Також на порталі можна перевірити реєстрацію чи заборону серії лікувального засобу та почитати про реформу.

Приватні та комунальні

На цих порталах можна знайти списки різних клінік як приватних, так і державних.

У Health24 можна зареєструватися за допомогою телефону, пошти або увійти зі сторінки соціальної мережі. Сама реєстрація займає 2 хвилини. Пацієнт отримує тимчасовий пароль, який може змінити. У системі можна вибрати район, в якому буде найзручніше відвідати лікаря, вузького спеціаліста або клініку, де можна зробити діагностику або щеплення. У системі відображаються не лише комунальні, а й приватні медичні центри, вартість послуг і можна знайти навіть відгуки про лікарів чи клініки. На сайті можна знайти лікарів різного профілю – від стоматолога до косметолога. Тут також можна обрати собі сімейного лікаря та укласти з ним декларацію. На сайті написано у якого лікаря вже набрано пацієнтів, а до якого ще можна записатися.

На порталі Doc.UA. зібрані всі приватні клініки міста та фахівці різного напрямку, що працюють там, а також лабораторії, де можна зробити різні аналізи. Тут, як і на інших порталах, вхід за номером телефону.

Як записатися на прийом

Запис на прийом на всіх порталах приблизно однаковий і відрізняється лише дизайном сайту. Навпаки імені лікаря є віконця з часом. Потрібно просто вибрати відповідне вам, натиснути на нього і при необхідності залишити свої контактні дані.

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