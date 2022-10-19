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  • Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

Сьогодні 15:23
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У Дніпрі оренда квартир зросла на кілька відсотків. Але за бажання можна знайти дешеві варіанти. Ціна залежить від ремонту, стану меблів, техніки та розташування квартири. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших квартир в оренду на проспекті Поля та вулиці Титова.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

На Поля

Смарт квартира внизу проспекту Поля зі старими меблями, кондиціонером та всією потрібною технікою – від бойлера до електроплити коштуватиме 4,5 тис грн на місяць. Правда, площа такої квартири крихітна – 18 кв.м, а кухня – 2 кв.м. розташована вона у 9-ти поверховому панельному будинку, на 4 поверсі.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

За 7 тис грн можна винайняти однокімнатну квартиру в середині проспекту Поля в будинку-малосімейці. У приміщенні нещодавно був ремонт, є вся техніка, меблі нові. Техніка – нова частково.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

Стільки ж коштуватиме квартира внизу проспекту Поля в будинку з високими стелями. Загальна площа однокімнатної – 36 кв. Зроблено євроремонт, є необхідні меблі, техніка.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

Цікаво, що, додавши лише тисячу гривень, за 8 тис. грн можна зняти вже двокімнатну квартиру майже в самому верху проспекту. Щоправда, кімнати маленькі, квартира знаходиться у 5 поверховому будинку на 4 поверсі. Замість бойлера – газова колонка. У квартирі був нещодавно косметичний ремонт, відносно нові меблі.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

Таку ж суму просять за однокімнатну квартиру на Поля. Знаходиться вона на останньому поверсі будинку-хрущовки, стан її житловий, але ремонту давно не було. Серед техніки – все необхідне та навіть кондиціонер. Є всі необхідні меблі. Особливістю квартири є холодильник у коридорі біля дверей та фарбовані стіни у ванній кімнаті.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

За 9 тис грн на місяць можна винайняти квартиру на проспекті Поля, неподалік парку. Знаходиться вона на 3 поверсі п’ятиповерхівки. Тут гарний ремонт та нові меблі. Планування – студія. Є вся техніка та централізоване опалення.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

На Титова

За 5 тис грн на місяць можна винайняти квартиру в районі початку вулиці Титова. Знаходиться вона на останньому поверсі двоповерхового будинку. Меблі та ремонт досить старі, але техніка цілком сучасна.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

Поруч із торговим центром можна винайняти однокімнатну квартиру за 7,5 тис грн. В якості  спального місця тут тільки диван. Свіжий ремонт, гарні меблі та нова техніка. Розташована квартира у висотному будинку на 3 поверсі.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

Цікаво, що за ті ж 7 тис. грн на Титова можна орендувати навіть 3-х кімнатну квартиру. Щоправда, стан її не найкращий. Стіни давно вимагають нових обоїв, але поки що їх прикрашає лише килим. Диван та меблі були куплені близько 30-40 років тому. Але є необхідна техніка.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

Оренда квартири в новобудові з автономним опаленням коштуватиме 9,9 тис грн на місяць. Житло однокімнатне, будинок розташований неподалік торгового центру. Територія двору закрита, є безкоштовний паркінг. Загальна площа квартири 53 кв.м, із панорамними вікнами. Меблі та техніка нові, ремонт косметичний, але в гарному стані.

Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантів

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Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантівУкраїнська Новости Днепра про Огляд цін на оренду житла на Поля та Титова у Дніпрі: ТОП-10 найдешевших варіантівРусский

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