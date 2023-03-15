Він до останнього подиху захищав Україну: сьогодні поховають захисника із Кам’янського

За інформацією мера Кам’янського Андрія Білоусова, народився Олександр 30 квітня 1994 року.
У 2017 закінчив Запорізький національний університет. З 2013 по 2018 працював у ТОВ «Агрос». Чоловік з 2018 року перебував на контракті у Збройних Силах України.
Загинув 9 лютого в бою у Донецькій області, захищаючи Україну від окупантів. У Олександра залишилися дружина, син, батьки та сестра.
Панахида відбудеться 15 березня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34). Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
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