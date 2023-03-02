Минуло вже три дні: у Кривому Розі три дні шукають 14-річну дівчинку

Дівчинка пішла з дому 28 лютого о 7:00 і до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся чорне нижче плеча, очі зелені.
Була одягнена: довгу чорну куртку, шапку чорну, чорне взуття, лосини чорні у смугу та білу кофту.
Якщо Ви знаєте щось про місцезнаходження Аліси, зв’яжіться з відділенням поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за телефонами: (098) 761 42 03, (098) 068 62 99 або за 102.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському чоловік убив знайомого та два роки ховався від…
Мешканець міста Кам'янське Дніпропетровської області Олександр Кудашка 22 лютого виїхав…
У Кам'янському Дніпропетровської області шукають 13-річного Романа Балабаєва, який у…
Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 23-річного Гладкого Богдана Юрійовича.