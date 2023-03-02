Минуло вже три дні: у Кривому Розі три дні шукають 14-річну дівчинку

У Кривому Розі три дні шукають 14-річну Алісу Гриценчук.

Дівчинка пішла з дому 28 лютого о 7:00 і до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся чорне нижче плеча, очі зелені.

Була одягнена: довгу чорну куртку, шапку чорну, чорне взуття, лосини чорні у смугу та білу кофту.

Якщо Ви знаєте щось про місцезнаходження Аліси, зв’яжіться з відділенням поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за телефонами: (098) 761 42 03, (098) 068 62 99 або за 102.

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