Співробітницю обласної податкової служби спіймали на хабарі у Дніпрі

Вночі 3 лютого у Дніпрі під час отримання хабара затримали начальника відділу обласної податкової служби.

Хабар мали передати чоловікові чиновниці в ресторані. Там і пройшло затримання.

Наразі у будівлі відомства проходять обшуки.

За непідтвердженою інформацією, йдеться про Світлану Аратюнову. Чиновницю було переведено на роботу до Дніпра з Києва зовсім недавно.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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