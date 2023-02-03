Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Співробітницю обласної податкової служби спіймали на хабарі у Дніпрі

Сьогодні 09:30
просмотров

Вночі 3 лютого у Дніпрі під час отримання хабара затримали начальника відділу обласної податкової служби.

Новости Днепра про Співробітницю обласної податкової служби спіймали на хабарі у Дніпрі

Хабар мали передати чоловікові чиновниці в ресторані. Там і пройшло затримання.

Наразі у будівлі відомства проходять обшуки.

За непідтвердженою інформацією, йдеться про Світлану Аратюнову. Чиновницю було переведено на роботу до Дніпра з Києва зовсім недавно.

Новости Днепра про Співробітницю обласної податкової служби спіймали на хабарі у Дніпрі

#image_title

Джерело: «Дніпро Оперативний»

Читайте також:

Новости Днепра про Співробітницю обласної податкової служби спіймали на хабарі у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Співробітницю обласної податкової служби спіймали на хабарі у ДніпріРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпро приходить на порятунок: у лікарнях міста допомагають постраждалим з Краматорська
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Дніпро приходить на порятунок: у лікарнях міста допомагають постраждалим з Краматорська

    Окупанти влучили ракетою в житловий будинок у Краматорську. 3-є людей…

    З 2014 року захищав Україну в найгарячіших точках: сьогодні прощатимуться з Героєм із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:33
    З 2014 року захищав Україну в найгарячіших точках: сьогодні прощатимуться з Героєм із Дніпропетровщини

    28 січня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув…

    3 лютого у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту: плануйте маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    3 лютого у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту: плануйте маршрут

    У п’ятницю, 3 лютого, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…

    Західні танки з’являться на фронті до літа, – аташе України в США
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Західні танки з’являться на фронті до літа, – аташе України в США

    Постачання західних танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну залежатимуть…

    Наверх