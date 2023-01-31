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  • Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:41
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Запорізький цвинтар у Дніпрі був заснований наприкінці 1950-х років. Частково туди перенесли могили з некрополя, що знаходився неподалік проспекту Богдана Хмельницького, але переважно тут ховали відомих людей Дніпра: військових героїв, учених, спортсменів. Його можна порівняти з Байковим цвинтарем у Києві чи Личаківським у Львові. Журналісти dnepr.info побували на міському некрополі.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

На цвинтарі є окремі ділянки, де можна побачити могили з надгробками, яким щонайменше 50, а то й більше років.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Вони виготовлені з гранітної крихти, але дуже відрізняються від нинішніх пам’ятників покійним.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

На старих могилах дуже мало хрестів, переважно надгробки у вигляді високих стел.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Дерево з обрубаними гілками – ще один з видів надгробків, які найчастіше зустрічаються на цьому цвинтарі.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Його досить часто можна побачити на могилах, вік яких 30 років і більше. За однією версією, такий надгробок означає, що помер останній представник роду. За іншою що це масонський «знак», який символізує початок нового, небесного життя.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Також на могилах встановлювали не хрести, інші церковні символи-статуї. Іноді поєднують обрубане дерево і діву Марію.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Нині на могилах встановлюють зовсім інші надгробки.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Деякі з них символізують головну справу людини в житті.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Або встановлюють пам’ятники покійним.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Або одразу кільком членам сім’ї, які вже померли.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Також як надгробки встановлюють пам’ятники-погруддя.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Встановлюють невеликі каплиці.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Часто біля могильної плити ставлять невеличкі статуї ангелів.

Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Запорізький цвинтар один із найстаріших сучасних некрополів у Дніпрі, надгробки  могил зберігають у собі історії нашого міста. Цвинтар закритий для поховань, але в деяких випадках робиться виняток – для тих осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Дніпра. Некрополь міг би стати справжнім меморіальним парком міста.

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Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)Русский

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