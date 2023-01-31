Свій Личаківський некропіль: як виглядають незвичайні надгробки на Запорізькому цвинатрі у Дніпрі (ФОТО)

Запорізький цвинтар у Дніпрі був заснований наприкінці 1950-х років. Частково туди перенесли могили з некрополя, що знаходився неподалік проспекту Богдана Хмельницького, але переважно тут ховали відомих людей Дніпра: військових героїв, учених, спортсменів. Його можна порівняти з Байковим цвинтарем у Києві чи Личаківським у Львові. Журналісти dnepr.info побували на міському некрополі.

На цвинтарі є окремі ділянки, де можна побачити могили з надгробками, яким щонайменше 50, а то й більше років.

Вони виготовлені з гранітної крихти, але дуже відрізняються від нинішніх пам’ятників покійним.

На старих могилах дуже мало хрестів, переважно надгробки у вигляді високих стел.

Дерево з обрубаними гілками – ще один з видів надгробків, які найчастіше зустрічаються на цьому цвинтарі.

Його досить часто можна побачити на могилах, вік яких 30 років і більше. За однією версією, такий надгробок означає, що помер останній представник роду. За іншою що це масонський «знак», який символізує початок нового, небесного життя.

Також на могилах встановлювали не хрести, інші церковні символи-статуї. Іноді поєднують обрубане дерево і діву Марію.

Нині на могилах встановлюють зовсім інші надгробки.

Деякі з них символізують головну справу людини в житті.

Або встановлюють пам’ятники покійним.

Або одразу кільком членам сім’ї, які вже померли.

Також як надгробки встановлюють пам’ятники-погруддя.

Встановлюють невеликі каплиці.

Часто біля могильної плити ставлять невеличкі статуї ангелів.

Запорізький цвинтар один із найстаріших сучасних некрополів у Дніпрі, надгробки могил зберігають у собі історії нашого міста. Цвинтар закритий для поховань, але в деяких випадках робиться виняток – для тих осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Дніпра. Некрополь міг би стати справжнім меморіальним парком міста.

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