Червоний американський Saturn: як виглядає іномарка за 40 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Купити машину у Дніпрі можна і за ціною до 40 тис грн. Можливо, в ній не буде кондиціонера чи гарної магнітоли з динаміками, але це буде засіб пересування, який позбавить необхідності стояти в черзі на маршрутку взимку або тіснитися в набитому автобусі. До недоліків дешевого авто можна віднести його вік, стан та можливий майбутній ремонт. До переваг: можливість не залежати від розкладу автобусів та електротранспорту. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 авто іноземного виробництва, які можна купити у Дніпрі за ціною до 40 тис грн.

Найдешевшу машину-іномарку у Дніпрі можна купити за 20,2 тис грн. це Peugeot 405 1989 року випуску. Власник авто пише, що машина проїхала лише 283 тис км, що дуже мало для такого «віку». Транспортний засіб може їздити як на бензині, так і газу. У машині є склопідйомники та встановлена сигналізація. Двигун 1,4 літри.

25 тис. грн потрібно віддати за покупку машини марки Fiat Tipo 1988 року. Об’єм двигуна тут такий самий, а ось проїхала машина менше – всього 200 тис км. Власник чесно попереджає, що в машині від віку з’явилися дірки, їх потрібно заварити. Він також готовий обміняти свою машину на інше авто із доплатою.

32 тис грн коштуватиме автомобіль Opel Ascona 1988 року випуску. Об’єм двигуна 1,6 літра, машина пройшла лише 180 тис км, але мотор ремонтували капітально. Власник техніки готовий до перевірок на будь-якому СТО та стверджує, що машина у відмінному технічному стані, але стан кузова та її зовнішній вигляд цілком видає вік автомобіля.

Майже 37 тис грн коштуватиме покупка автомобіля Mitsubishi Galant 1987 року випуску. Машина має дизельний двигун об’ємом 1,8 літра, пройшла вона 300 тис км. В оголошенні власник авто вказав, що разом із цією машиною готовий віддати як «бонус» ще один такий самий автомобіль. Отже, майбутній власник отримає не тільки транспортний засіб, а й частину деталей, щоб його ремонтувати.

Машину незвичайної марки Saturn продають у Дніпрі за 40,5 тис. грн. Модель SL була випущена 1992 року американською компанією General Motors. Автомобілі цієї марки почали випускати у світі в 1985 році, а закінчили в 2010 році. Машина, яку продають у Дніпрі за словами її господаря «у нормальному стані», пройшла 190 тис км і має 1,9 літровий бензиновий двигун.

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