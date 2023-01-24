Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника ОП

Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника Офісу Президента.

Фото відповідної заяви він опублікував у Телеграмі.

“Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини”, – зазначив Тимошенко.

Він також подякував “кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла!”.

Тимошенко висловив вдячність мерам міст “за конструктив в суперечках”.

Крім того, він подякував “крутій команді Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було”.

“Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ – що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку”, – підкреслив Тимошенко.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський повідомив про «кадрові рішення» щодо управлінців різного рівня.

За даними ЗМІ, замість Тимошенка на посаду планують призначити очільника Київської військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Глава держави Володимир Зеленський призначив Тимошенка на посаду заступника голови Адміністрації Президента 21 травня 2019 року. Влітку 2019 року АП була перейменована на Офіс Президента. 25 червня 2019 року Кирило став заступником керівника ОП.

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