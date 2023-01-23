Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинку

Сьогодні 07:15
просмотров

22 січня у селі Миколаївка Дніпропетровської області спалахнув одноповерховий будинок на вулиці Вокзальній.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинку

Рятувальникам свідки повідомили, що з дому йде дим, і вони оперативно прибули на місце події. Співробітники Держслужби з’ясували, що спалах виник у житловому будинку.

Вогонь встиг знищити дах та перекриття будинку та домашні речі. Загальна площа пожежі сягнула 20 квадратних метрів. Пожежу локалізували та загасили. У будинку виявили загиблого чоловіка 1980 року народження. Про обставини його смерті не повідомляється. У гасінні пожежі взяли участь дев’ять рятувальників.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинкуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинкуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    За свободу України загинув солдат із Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    За свободу України загинув солдат із Дніпропетровської області

    Під час виконання бойового завдання загинув солдат із Дніпропетровської області…

    Лукашук прокоментував чутки про можливий наступ росії
    Новини Дніпра
    Вчора 19:42
    Лукашук прокоментував чутки про можливий наступ росії

    Протягом останнього тижня мережею розганяють інформацію про новий наступ росіян…

    У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітей
    Новини Дніпра
    Вчора 14:18
    У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітей

    19 січня близько 19.00 на вулиці Житомирській у Дніпрі місцевий…

    У Дніпрі на Січеславській Набережній горіла Skoda (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 11:00
    У Дніпрі на Січеславській Набережній горіла Skoda (ФОТО)

    У суботу, 21 січня, о 23:37 на лінію «101» повідомили…

    Наверх