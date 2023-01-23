На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинку

Рятувальникам свідки повідомили, що з дому йде дим, і вони оперативно прибули на місце події. Співробітники Держслужби з’ясували, що спалах виник у житловому будинку.
Вогонь встиг знищити дах та перекриття будинку та домашні речі. Загальна площа пожежі сягнула 20 квадратних метрів. Пожежу локалізували та загасили. У будинку виявили загиблого чоловіка 1980 року народження. Про обставини його смерті не повідомляється. У гасінні пожежі взяли участь дев’ять рятувальників.
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