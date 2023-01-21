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Як працюватиме 14 січня електротранспорт Дніпра: графіки та маршрути

Сьогодні 08:40
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У суботу, 21 січня, у Дніпрі працюватимуть технічні рейси.

Новости Днепра про Як працюватиме 14 січня електротранспорт Дніпра: графіки та маршрути

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міськради.

На маршрутах електротранспорту діятимуть наступні технічні рейси: 

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні: з 7 до 11:30 години та з 15 до 19:30 години.

Зазначається, що ситуація з енергопостачанням у місті залишається доволі складною, тож графік руху технічних рейсів протягом дня може змінюватися.

Крім того, у Дніпрі сьогодні працює 90 автобусних маршрутів – усього 784 автобуси, з яких 148 – великої місткості. 

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Новости Днепра про Як працюватиме 14 січня електротранспорт Дніпра: графіки та маршрутиУкраїнська Новости Днепра про Як працюватиме 14 січня електротранспорт Дніпра: графіки та маршрутиРусский

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