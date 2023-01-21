Як працюватиме 14 січня електротранспорт Дніпра: графіки та маршрути

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міськради.
На маршрутах електротранспорту діятимуть наступні технічні рейси:
Режим роботи технічних рейсів у вихідні: з 7 до 11:30 години та з 15 до 19:30 години.
Зазначається, що ситуація з енергопостачанням у місті залишається доволі складною, тож графік руху технічних рейсів протягом дня може змінюватися.
Крім того, у Дніпрі сьогодні працює 90 автобусних маршрутів – усього 784 автобуси, з яких 148 – великої місткості.
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