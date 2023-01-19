У боях на бахмутському напрямку загинув 44-річний Андрій Геращенко
У боях на бахмутському напрямку загинув 44-річний Андрій Геращенко
Сьогодні 07:15
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На війні загинув військовий з Синельникового Геращенко Андрій Олександрович. Життя 44-річного захисника України обірвалося у бою 11 січня. Це сталося у Бахмутському районі на Донеччині.
До військкомату Андрій пішов сам, хоча мав «бронь», працюючи на залізниці, – пишуть у Синельниківській міській раді.
Лави ЗСУ Андрій поповнив влітку 2022. Служив старшим навідником гранатометного відділення протитанкового взводу механізованого батальйону. До останнього подиху був вірним військовій присязі.
“А ще Андрій дуже цінував свою сім’ю. Віддано та щиро любив дружину та сина, сам був турботливим сином та братом, дядечком. Був також світлою, життєрадісною людиною. Чесною та справедливою. Мав, як кажуть, золоті руки”, – зазначено в публікації.
Прощання з загиблим військовослужбовцем Геращенком Андрієм Олександровичем відбудеться 19 січня о 12.00 по вулиці Армійська, 72.
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