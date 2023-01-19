У боях на бахмутському напрямку загинув 44-річний Андрій Геращенко

“А ще Андрій дуже цінував свою сім’ю. Віддано та щиро любив дружину та сина, сам був турботливим сином та братом, дядечком. Був також світлою, життєрадісною людиною. Чесною та справедливою. Мав, як кажуть, золоті руки”, – зазначено в публікації.