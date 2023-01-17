У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидка

Аварія сталася приблизно о 16:00.
За попередньою інформацією, Toyota рухалася по проспекту у бік виїзду з міста. В цей час по Воронезькій проспект перетинав Ford. Через відключення світла на перехресті не працював світлофор, тому водії не розминулися і сталося зіткнення. Після удару обидва авто виїхали на зустрічну смугу.
На місце приїхала поліція і швидка. В аварії постраждали водій і два пасажири Ford. Їх шпиталізували до міської клінічної лікарні.
Джерело: Інформатор
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