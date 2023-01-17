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  • У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидка

У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидка

Сьогодні 19:45
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У вівторок, 17 січня, на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Воронезької сталася аварія. Зіштовхнулися Ford і Toyota, на якій їхали лікарі-волонтери організації «Лікарі без кордонів». Постраждали три людини.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидка

Аварія сталася приблизно о 16:00. 

За попередньою інформацією, Toyota рухалася по проспекту у бік виїзду з міста. В цей час по Воронезькій проспект перетинав Ford. Через відключення світла на перехресті не працював світлофор, тому водії не розминулися і сталося зіткнення. Після удару обидва авто виїхали на зустрічну смугу.

На місце приїхала поліція і швидка. В аварії постраждали водій і два пасажири Ford. Їх шпиталізували до міської клінічної лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидка

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидка

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидка

Джерело: Інформатор

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидкаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися Ford і волонтерська швидкаРусский

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