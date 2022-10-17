Вперше лише жінки: Україна підтвердила обмін полоненими з рф

Про це повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.
“Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін, – зізнався він. – Це був нервовий обмін”.
За словами Єрмака, у полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. А саме:
Він додав, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.
“Люди “сиділи” з 2019 року в псевдореспубліках за “надто проукраїнську позицію”, яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані “шпигунство” та “тероризм”, – розповів Єрмак.
Читайте також:
Автор:
Житловий будинок у Києві, який росіяни атакували 17 жовтня за…
У Покрові Дніпропетровської області чоловік жорстоко вбив 83-річну жінку та…
Якщо є можливість, оберіть інший шлях!
Вулиці Дніпра таять у собі довгу історію. Дізнатися її можна…