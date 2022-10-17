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Вперше лише жінки: Україна підтвердила обмін полоненими з рф

Сьогодні 19:45
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У понеділок, 17 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Новости Днепра про Вперше лише жінки: Україна підтвердила обмін полоненими з рф

Про це повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін, – зізнався він. – Це був нервовий обмін”.

За словами Єрмака, у полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. А саме:

  • 37 евакуйованих з “Азовсталі”;
  • 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів;
  • 35 захисниць із ЗСУ;
  • 32 – МВС;
  • 12 – ТРо;
  • 8 – НГУ (включно з 2 із “Азову”);
  • 5 – Державна спеціальна служба транспорту України (ДССТ);
  • 4 ДПСУ;
  • 12 цивільних.

Він додав, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

“Люди “сиділи” з 2019 року в псевдореспубліках за “надто проукраїнську позицію”, яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані “шпигунство” та “тероризм”, – розповів Єрмак.

Новости Днепра про Вперше лише жінки: Україна підтвердила обмін полоненими з рф

 

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Новости Днепра про Вперше лише жінки: Україна підтвердила обмін полоненими з рфУкраїнська Новости Днепра про Вперше лише жінки: Україна підтвердила обмін полоненими з рфРусский

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