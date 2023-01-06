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Шукали 5 років: у Дніпропетровській області затримали наркоторгівця

Сьогодні 06:45
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У Дніпропетровській області затримали наркоторгівця, який переховувався від правоохоронців більше 5 років.

Новости Днепра про Шукали 5 років: у Дніпропетровській області затримали наркоторгівця

Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Чоловік оголошений у розшук з липня 2017 року. Він підозрюється у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Дніпропетровської області розшукали 36-річного наркоторгівця та затримали його. У Дніпрі Індустріальний районний суд вирішив, що злочинця триматимуть під вартою з правом внесення застави – 535 тис. грн.

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Новости Днепра про Шукали 5 років: у Дніпропетровській області затримали наркоторгівцяУкраїнська Новости Днепра про Шукали 5 років: у Дніпропетровській області затримали наркоторгівцяРусский

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