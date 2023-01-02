На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов

У нашого Героя залишилися мати та брат.
У березні Євген приєднався до лав ЗСУ по мобілізації. Проходив службу на посаді гранатометника у стрілецькому батальйоні Збройних Сил України.
Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за Україну.
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