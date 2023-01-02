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  • На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов

На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов

Сьогодні 20:30
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19 грудня, захищаючи Україну від росіян, загинув солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов. Сталося це поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області. Чоловіку було 33 роки.

Новости Днепра про На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген Кукачов

У нашого Героя залишилися мати та брат. 

У березні Євген приєднався до лав ЗСУ по мобілізації. Проходив службу на посаді гранатометника у стрілецькому батальйоні Збройних Сил України.

Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за Україну.

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Новости Днепра про На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген КукачовУкраїнська Новости Днепра про На війні загинув 33-річний солдат із Дніпропетровської області Євген КукачовРусский

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