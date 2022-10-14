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  • Нічого святого: на Дніпропетровщині молодик викрав скриньку із благодійними пожертвами

Нічого святого: на Дніпропетровщині молодик викрав скриньку із благодійними пожертвами

Сьогодні 21:15
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Поліцейські Кам`янського затримали 20-річного юнака за викрадення благодійної скриньки.

Новости Днепра про Нічого святого: на Дніпропетровщині молодик викрав скриньку із благодійними пожертвами

Підозрюваний викрав з магазину скриньку з грошима, які збирали родині загиблого захисника. Продавчиня намагалась зупинити злодія, однак чоловік на її зауваження не реагував.

Оперативники затримали підозрюваного. Ним виявився 20-річний раніше судимий місцевий житель.

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Новости Днепра про Нічого святого: на Дніпропетровщині молодик викрав скриньку із благодійними пожертвамиУкраїнська Новости Днепра про Нічого святого: на Дніпропетровщині молодик викрав скриньку із благодійними пожертвамиРусский

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