Нічого святого: на Дніпропетровщині молодик викрав скриньку із благодійними пожертвами

Підозрюваний викрав з магазину скриньку з грошима, які збирали родині загиблого захисника. Продавчиня намагалась зупинити злодія, однак чоловік на її зауваження не реагував.
Оперативники затримали підозрюваного. Ним виявився 20-річний раніше судимий місцевий житель.
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