«Лагерний» базар та «співачка» біля входу: рідкісні ретро-фото «Нагорного» ринку у Дніпрі (ФОТО)

Нагорний ринок Дніпра раніше знаходився на перетині проспекту та вулиці архітектора Олега Петрова. На цьому місці почали торгувати ще 1870 року, а місцеві називали перехрестя Ярмарковою площею. Спочатку тут торгували тільки у встановлені дні – тоді на ринок з’їжджалося стільки продавців, що вони займали всю територію від колишнього гірничого університету до вулиці Севастопольської.
На початку минулого століття проспект та прилеглі вулиці почали інтенсивно забудовуватись і площа ринку зменшилася до одного кварталу. У 1950-х роках територію ринку огородили, а в 1964 звели двоповерхову будівлю.
Торгували як у самому приміщенні, так і поруч із ним у критих павільйонах.
Ринок жартома називали «професорським», тому що тут часто купували продукти викладачі та студенти прилеглих вузів. Свого роду це була Озерка «у мініатюрі».
У павільйоні було два поверхи, на одному продавали овочі, фрукти, на іншому – молочні продукти та м’ясо. Будівля була не дуже великою, але через великі вікна приміщення було світлим.
Звали ринок по-різному: «Лагерний» на честь вулиці, яка пізніше стала проспектом і «Нагорний». Перша назва була в ході у місцевих старожилів, друга – офіційна, отримана лише 1961 року.
На початку 1990-х на ринку стали з’являтися невеликі кіоски, потім до них додалися продовольчі намети.
За будівлею ринку практично перестали стежити, вона вимагала ремонту, була досить брудною. Перед павільйоном, майже біля трамвайної зупинки, тоді ж виросли кіоски, де продавали різноманітні дрібниці.
«Одним із «символів» ринку початку 1990-х років була жінка з хусткою на голові та яскравим макіяжем. У вихідні дні вона влаштовувала на ринку справжні концерти: танцювала та співала, люди кидали їй монети, які вона витрачала на алкоголь. Я була маленька і коли бачила її – дуже лякалася, коли вона відкривала рота – у неї стирчав лише один зуб, і чимось нагадувала мені відьму з казок. Її потім навіть показували по телевізору у рекламі лікування від алкоголізму», – згадує мешканка Дніпра Катерина Смирнова.
У 2012 році старий ринок було знесено, головний павільйон реконструйовано, а пізніше на місці лав з’явився новий торговий центр з аналогічною назвою.
фото: група «Рідний Дніпропетровськ»
Читайте також:
Автор:
На товари та послуги у Дніпрі зростають ціни, оренда квартир…
Проспект Гагаріна у Дніпрі по праву може вважатися «студентським районом»…