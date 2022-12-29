«Лагерний» базар та «співачка» біля входу: рідкісні ретро-фото «Нагорного» ринку у Дніпрі (ФОТО)

Нагорний ринок Дніпра раніше знаходився на перетині проспекту та вулиці архітектора Олега Петрова. На цьому місці почали торгувати ще 1870 року, а місцеві називали перехрестя Ярмарковою площею. Спочатку тут торгували тільки у встановлені дні – тоді на ринок з'їжджалося стільки продавців, що вони займали всю територію від колишнього гірничого університету до вулиці Севастопольської.

Нагорний ринок Дніпра раніше знаходився на перетині проспекту та вулиці архітектора Олега Петрова. На цьому місці почали торгувати ще 1870 року, а місцеві називали перехрестя Ярмарковою площею. Спочатку тут торгували тільки у встановлені дні – тоді на ринок з’їжджалося стільки продавців, що вони займали всю територію від колишнього гірничого університету до вулиці Севастопольської.

На початку минулого століття проспект та прилеглі вулиці почали інтенсивно забудовуватись і площа ринку зменшилася до одного кварталу. У 1950-х роках територію ринку огородили, а в 1964 звели двоповерхову будівлю.

Торгували як у самому приміщенні, так і поруч із ним у критих павільйонах.

Ринок жартома називали «професорським», тому що тут часто купували продукти викладачі та студенти прилеглих вузів. Свого роду це була Озерка «у мініатюрі».

У павільйоні було два поверхи, на одному продавали овочі, фрукти, на іншому – молочні продукти та м’ясо. Будівля була не дуже великою, але через великі вікна приміщення було світлим.

Звали ринок по-різному: «Лагерний» на честь вулиці, яка пізніше стала проспектом і «Нагорний». Перша назва була в ході у місцевих старожилів, друга – офіційна, отримана лише 1961 року.

На початку 1990-х на ринку стали з’являтися невеликі кіоски, потім до них додалися продовольчі намети.

За будівлею ринку практично перестали стежити, вона вимагала ремонту, була досить брудною. Перед павільйоном, майже біля трамвайної зупинки, тоді ж виросли кіоски, де продавали різноманітні дрібниці.

«Одним із «символів» ринку початку 1990-х років була жінка з хусткою на голові та яскравим макіяжем. У вихідні дні вона влаштовувала на ринку справжні концерти: танцювала та співала, люди кидали їй монети, які вона витрачала на алкоголь. Я була маленька і коли бачила її – дуже лякалася, коли вона відкривала рота – у неї стирчав лише один зуб, і чимось нагадувала мені відьму з казок. Її потім навіть показували по телевізору у рекламі лікування від алкоголізму», – згадує мешканка Дніпра Катерина Смирнова.

У 2012 році старий ринок було знесено, головний павільйон реконструйовано, а пізніше на місці лав з’явився новий торговий центр з аналогічною назвою.

фото: група «Рідний Дніпропетровськ»

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