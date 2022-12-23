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  • Екс-гравець “Дніпра” став тренером команди УПЛ та молодіжної збірної з футболу

Екс-гравець “Дніпра” став тренером команди УПЛ та молодіжної збірної з футболу

Сьогодні 10:46
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Колишній гравець ФК "Дніпро" Руслан Ротань стане тренером клубу з Української прем'єр ліги та молодіжної збірної.

Новости Днепра про Екс-гравець

Про те, що Ротань продовжить співпрацю з молодіжною збірною по футболу повідомили на сайті УАФ. Раніше, у ФК “Олександрія”, який входить в ТОП-5 Української прем’єр ліги, повідомили, що Руслан Ротань стане тренером команди, замість Юрія Гуру.

Таким чином, Ротань буде працювати “на два фронти”.

Контракт з Ротанем УАФ продовжили до закінчення Євро-2023, куди потрапила українська молодіжна збірна. У разі якщо команда пройде далі, тоді контракт з тренером триватиме до Олімпіади- 2024.

Про терміни співпраці з “Олександрією” – невідомо. 

Для довідки: Руслан Ротань – український футболіст, у минулому один із гравців ФК “Дніпро”, “Динамо” та збірної України. З 2018 року очолював молодіжну збірну з футболу.

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