У Дніпрі відкрили 15 мініскульптуру

Вона присвячена одній з національних громад міста. Мініскульптура символізує вікову історію, культуру та традиції єврейського народу.
Загалом це вже 15 мініскульптура, яку відкривають в місті.
Сама скульптура виконана у вигляді троянди, навколо якої розташовані книги авторів, що мають єврейське походження. Традиційно в композиції скульптури присутній кіт. Цього разу зображений на одній з книг. Перехожі з цікавістю підходять до нього та розглядають. Доторкнутися до об’єкта можете і ви. Він розташований напроти входу до “Менори”.
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