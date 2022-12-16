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У Дніпрі відкрили 15 мініскульптуру

Сьогодні 22:00
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У п'ятницю, 16 грудня, на перетині вулиць Магдебурзького права та Шолом-Алейхема, біля культурно-ділового центру "Менора", відкрили ще одну мініскульптуру.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрили 15 мініскульптуру

Вона присвячена одній з національних громад міста. Мініскульптура символізує вікову історію, культуру та традиції єврейського народу.

Загалом це вже 15 мініскульптура, яку відкривають в місті. 

Сама скульптура виконана у вигляді троянди, навколо якої розташовані книги авторів, що мають єврейське походження. Традиційно в композиції скульптури присутній кіт. Цього разу зображений на одній з книг. Перехожі з цікавістю підходять до нього та розглядають. Доторкнутися до об’єкта можете і ви. Він розташований напроти входу до “Менори”.

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