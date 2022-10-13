Автомат із платівками, гамбургери та дореволюційна будівля: як раніше виглядав ресторан «Люкс» у Дніпрі

У Дніпрі зараз працює велика кількість різних ресторанів, кафе, піцерій. Ще 30 років тому таких закладів у Дніпрі було не так багато. Один з таких закладів - ресторан «Люкс», який існував у нашому місті 40 років.

Ресторан «Люкс» відкрився у Дніпрі наприкінці 1950-х років. Знаходився він в одному з провулків у самому центрі міста та однією стороною виходив на центральний проспект. Сьогодні будівлі, де розміщувався заклад, не існує.

Завдяки своєму розташуванню ресторан швидко став популярним серед різних верств населення. Вранці та вдень сюди приходили перекусити студенти із сусідніх навчальних закладів, а ввечері навідувалися громадяни з грошима.

«У 1960-х роках там стояв автомат із платівками. Кидаєш монетку, натискаєш на кнопку з назвою пісні, автомат знаходить платівку і включає її», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Слава Демченко.

Справжньою «визначною пам’яткою» ресторану, крім страв, були його співробітники. Старшим офіціантом працював чоловік на ім’я Василь. Ніхто не знав його прізвища і всі просто називали його «дядько Вася». Багато клієнтів хотіли сісти саме за столики, які обслуговував дядько Вася.

«У 1984 році в «Люксі» можна було комплексно пообідати за 1,5 руб, а у звичайній їдальні такий самий «комплекс» коштував 50 коп. Але різниця в смаку їжі була колосальна», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Лариса Кисельова.

Ресторан зміг пережити 1990-ті роки. Спочатку в одному з його залів відкрилося кафе «Гамбургер», тут готували нову за тими мірками страву – сосиску у булках та з гірчицею. Це допомогло не втратити клієнтів і приносило ресторану стабільний дохід у ранковий та обідній години.

На початку 2000-х на одному з поверхів будівлі, де знаходився ресторан, сталася пожежа. Через «роботу» вогню обвалився дах та частина перекриттів. Будинок був старою, дореволюційною спорудою, тому перекриття були дерев’яні. Цим і пояснюється така швидка руйнація будівлі. Після пожежі одна з його стін впала на проспект. Тоді було ухвалено рішення знести всю споруду, а заразом і ресторан.

Згодом на його місці з’явився новий величезний будинок.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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