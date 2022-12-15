Порівняння цін та акцій: скільки коштують топ-6 популярних продуктів в різних магазинах Дніпра

Ціни на продукти змінюються досить швидко, «ходові» товари регулярно дорожчають і дивують мешканців Дніпра своєю вартістю. Журналісти dnepr.info вирішили порівняти, скільки коштують деякі позиції популярних продуктів у різних супермаркетах Дніпра. В якості «піддослідних» ми взяли магазини АТБ, «Варус» та «Сільпо». А порівнюватимемо вартість найдорожчих і найдешевших курячих ніжок у магазині, молока, яєць, гречки, цукру та борошна.

Курячі ніжки

Середня ціна цього продукту – близько 77 грн. за кіло. Можна «натрапити» на акцію в магазині та купити товар дешевше, але не завжди. У «Варусі» найдешевша курятина коштує 66,9 грн – йдеться про продукт без упаковки, покупець може сам вибрати ніжку, що сподобалася, тоді як упакований товар продають по 77,9 грн з позначкою «акція».

У супермаркеті «Сільпо» самостійно вибрати цей товар не можна. За покупця це робить продавець за прилавком. Без упаковки продукт коштуватиме 68 грн за кіло, а найдорожчі курячі ніжки продають по 78 грн і тут також зазначають, що ціна «акційна».

В АТБ такий товар продається тільки в упаковці, середня ціна на нього становить 79 грн за кіло.

Яйця

Цього року яйця – чемпіони з подорожчання. Найвигідніше купувати їх поштучно.

У мережі АТБ за 10 доведеться віддати щонайменше 54 грн, максимум – майже 69 грн.

У «Варусі» яйця продають по 59,9 грн – це найдешевший «варіант», а 78,6 – найдорожчий.

У мережі «Сільпо» 10 штук коштуватиме мінімум 74 грн, а максимум, за який віддають товар – 78,5 грн.

Гречка

Ще один продукт-рекордсмен подорожчання. Гречка дорожчає щороку. Цей не став винятком. У торговельній мережі АТБ мінімальна ціна за кашу – 65,9 грн. за кіло, а максимальна – 81 грн, але це «акційний товар», тому хто не встиг – платитиме більше.

У «Варусі» на крупу також акція. Мінімальна ціна, за яку продають кіло – 59,9 грн., максимальна 99,9 грн. У «Сільпо» акцій на цей товар немає, гречка коштує від 95,9 до 102 грн.

Цукор

Після сезону консервації цукор зріс у ціні, але не набагато. В АТБ його продають за 33,9 грн. У магазині продає товар всього однієї фірми, тому порівняти ціни нема з ким.

У «Варусі» вартість цукру коливається від 33,6 до 44,9 грн. У «Сільпо» просять – від 33,7 до 46,3 грн. за кіло солодкого піску.

Молоко

Молоко в АТБ продають щонайменше за 33,4 грн, а найдорожче красується поряд на прилавку по ціні 38,9 грн.

У «Сільпо» цей товар віддають у ціновому діапазоні від 29,9 грн до 38,99 грн. У «Варусі» найдешевше молоко коштує 24,9 грн, а ось найдорожче – стандартні 38,9 грн.

Борошно

Без борошна також не можна обійтися, воно потрібне не тільки для випікання, а й для інших страв, тим більше напередодні новорічних свят. У «Варусі» за кіло найдешевшою просять 14,9 грн, а найдорожча коштуватиме 17,9 грн. В АТБ ціни стартують від 16,2 грн за кіло до в середньому 18,5 грн за аналогічну вагу.

У «Сільпо» цей товар відпускають у діапазоні від 22,2 до 23,5 грн за кіло.

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