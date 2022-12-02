ТОП-10 ситуацій, з якими стикається кожен у Дніпрі під час відключень світла (МЕМИ)

У Дніпрі аварійні відключення світла стали регулярними. Кожен день можна прочитати в новинах, що графікі відключень не діють, тож світло може зникнути та зˋявитись у будь-який момент.

Журналісти dnepr.info вирішили поставитися до ситуації з гумором та створили меми з ТОП-10 типових ситуацій, з якими стикається у ці дні кожен дніпрянин.

Є планові відключення, а є аварійні. Для планових ДТЕК видає графік. Але розібратися в ньому досить складно і зрозумілий він, мабуть, тільки енергетикам.

У багатьох будинках разом із світлом пропадає ще й вода. Тож прийняти душ, у теплій, нагрітій у бойлері воді, та ще й при цьому у ванні з увімкненим світлом – це просто комбо та бінго відразу.

У Дніпрі є щасливчики, в будинках яких світ відключали ненадовго. До того ж під час блекауту у них була вода, зв’язок і навіть повільний але Інтернет. А в день у них світла може не бути півгодини, а то й зовсім його ніколи не вимикають. Причина проста – ці багатоквартирні будинки можуть бути заживлені від тієї ж мережі, що і сусідня з ними лікарня.

Коли за вікном темно, в будинку немає світла та Інтернету, але при цьому на вулиці чується специфічний шум, то насамперед думаєш про те, що десь поряд летить «мопед» чи ракета. Але насправді це лише іде машина, що прибирає вулиці. До речі, роботу сміттєвозів у таких умовах можна іноді прийняти за вибух і спочатку злякатися, а потім зрозуміти, що помилявся.

Буває, що світло можуть дати вночі, тож його появу можна й проспати. Тому спритні мешканці Дніпра заздалегідь включають до розетки все, що потрібно зарядити.

У деякі дні аварійних відключень буває так, що появі світла в одному будинку передує його «зникнення» у будівлі навпроти. Тому ті, у кого немає світла регулярно з тугою поглядають на сусідні вікна, що світяться і сподіваються що ось воно зараз буде. Але буває і так, що світло зникає у всіх відразу, або точно так з’являється – відразу у всіх будинках. Але не завжди.

Не бажаючи вистоювати черги за водою, якщо раптом вона знову пропаде, багато хто підготувався до можливої ​​«водної кризи» з усією серйозністю. Ось тільки тепер по квартирі складно ходити через те, що у всіх ємностях та по всім кімнатам стоїть вода.

Відключення світла для мешканців будинком із електроплитами – окремий біль. У темні вечори вони харчуються тим, що не потрібно гріти, готувати і завжди є в магазині. Або те, що сусіди не встигли розкупити.

У зв’язку з аварійними відключеннями рух громадського електротранспорту у Дніпрі припинено. Про те, що ні тролейбуси, ні трамваї не їздитимуть – повідомляють у новинах. Але є ті, хто новину не прочитав і все чекає на «рогатого» на зупинці.

Запустивши прання в машинці багато хто переживає, що світло відключать в самий невідповідний момент і білизна буде довго мокнути в машинці. І постійно дивляться на годинник, сподіваючись, що так білизна випереться швидше.

фото: Катерина Шевцова

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