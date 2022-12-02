У Дніпропетровській області заборонили вилов раків

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.
Так, за порушення заборони людині загрожує штраф або кримінальна відповідальність. Розмір пені сягає 680 гривень. У разі кримінальної відповідальності — 85 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років.
Крім того, за кожен незаконно добутий екземпляр рака доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн.
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