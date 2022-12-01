Під час виконання бойового завдання загинув 50-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровської області

18 листопада загинув сержант ЗСУ із Дніпропетровської області Павло Збаразький. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Чоловіку було 50 років.

У нього залишилися дружина, син та батьки. Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.



Павло проходив службу на посаді стрільця-снайпера одного з підрозділів Збройних Сил України.

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