Під час виконання бойового завдання загинув 50-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровської області
Під час виконання бойового завдання загинув 50-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровської області
Сьогодні 22:00
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18 листопада загинув сержант ЗСУ із Дніпропетровської області Павло Збаразький. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Чоловіку було 50 років.
У нього залишилися дружина, син та батьки. Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
Павло проходив службу на посаді стрільця-снайпера одного з підрозділів Збройних Сил України.
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