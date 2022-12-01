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  • Під час виконання бойового завдання загинув 50-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровської області

Під час виконання бойового завдання загинув 50-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровської області

Сьогодні 22:00
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18 листопада загинув сержант ЗСУ із Дніпропетровської області Павло Збаразький. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Чоловіку було 50 років.

Новости Днепра про Під час виконання бойового завдання загинув 50-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровської області

У нього залишилися дружина, син та батьки. Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація. 

Павло проходив службу на посаді стрільця-снайпера одного з підрозділів Збройних Сил України.

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Новости Днепра про Під час виконання бойового завдання загинув 50-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про Під час виконання бойового завдання загинув 50-річний сержант ЗСУ з Дніпропетровської областіРусский

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