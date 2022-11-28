У Дніпрі у туалеті біля вокзалу знайшли гранату

У Дніпрі 27 листопада в поліцію повідомили про гранату, яку знайшли на Вокзальній площі.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, з’ясували, що в туалеті лежала граната. Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу та бригаду вибухотехніків.

Джерело: «Днепр Оперативный»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: