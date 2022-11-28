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У Дніпрі у туалеті біля вокзалу знайшли гранату

Сьогодні 08:00
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У Дніпрі 27 листопада в поліцію повідомили про гранату, яку знайшли на Вокзальній площі.

Новости Днепра про У Дніпрі у туалеті біля вокзалу знайшли гранату

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, з’ясували, що в туалеті лежала граната. Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу та бригаду вибухотехніків.

Джерело: «Днепр Оперативный»

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