У Дніпрі у туалеті біля вокзалу знайшли гранату

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, з’ясували, що в туалеті лежала граната. Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу та бригаду вибухотехніків.
Джерело: «Днепр Оперативный»
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