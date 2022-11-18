Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

Частину історичних будівель у Дніпрі назавжди втрачено – вони повільно руйнувалися протягом десятиліть та в результаті були знесені. Як вони виглядали, можна побачити тепер тільки на фото.

1910 року в Дніпрі відкрили лікарню Червоного Хреста. До її складу входили амбулаторія, хірургічний стаціонар, терапевтичне відділення. При лікарні була аптека, кімнати для персоналу та будинок, де лікарі збиралися на консультації.

Це був не один заклад, а цілий комплекс одно- та двоповерхових будівель на території вулиці Первозванівської. Як на той час лікарняний комплекс був досить великим і займав майже весь квартал.

Медустанова була оснащена сучасним обладнанням, а для персоналу було створено всі зручності. Незаможних у лікарні обслуговували безоплатно.

Під час Першої світової війни її тимчасово перепрофілювали під військовий шпиталь. У 1918 році вона знову перетворилася на лікарню Червоного Хреста і, як і раніше, обслуговувала жителів міста.

У 1920-х роках її знову перепрофілювали та дали нову назву «лікарня Рабмеда №1».

У 1926 році в цій лікарні було зроблено перше пряме переливання крові, а вже після нова методика стала поширюватись на інші лікувальні заклади Дніпра.

Під час Другої світової війни це знову був госпіталь, а після звільнення Дніпра заклад повернув статус клінічної лікарні. Лікували тут дорослих та дітей.

Згідно з міськими легендами, під лікарнею були коридори підземель. Під лікарнею під час окупації міста німцями останні облаштували лабораторію для лікарських експериментів. Відступаючи вони просто заклали ходи до підземелля, де в тому числі могли перебувати і ще живі люди. Коли працівники лікарні знову змогли потрапити до підлоги, то вони виявили там останки людських тіл. Потім підземелля знову заклали, але з того часу і співробітники медустанови, і хворі ночами чули завивання, наче хтось десь плаче та кричить. Через цю легенду лікарню прозвали Царством мертвих, але надалі будівля установи була обстежена і ніяких підземель там не було знайдено.

Майже через 100 років після зведення лікарняні корпуси стали просідати, тріщати та будівлі лікувального закладу визнали аварійними.

Лікарня кілька разів горіла і після чергової пожежі у 2012 році головний корпус почав руйнуватися, а у 2013-2016 будівлі почали просто руйнуватись і навесні 2019 року її остаточно знесли.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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