Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 21:13
просмотров

Частину історичних будівель у Дніпрі назавжди втрачено – вони повільно руйнувалися протягом десятиліть та в результаті були знесені. Як вони виглядали, можна побачити тепер тільки на фото.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

1910 року в Дніпрі відкрили лікарню Червоного Хреста. До її складу входили амбулаторія, хірургічний стаціонар, терапевтичне відділення. При лікарні була аптека, кімнати для персоналу та будинок, де лікарі збиралися на консультації.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

Це був не один заклад, а цілий комплекс одно- та двоповерхових будівель на території вулиці Первозванівської. Як на той час лікарняний комплекс був досить великим і займав майже весь квартал.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

Медустанова була оснащена сучасним обладнанням, а для персоналу було створено всі зручності. Незаможних у лікарні обслуговували безоплатно.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

 Під час Першої світової війни її тимчасово перепрофілювали під військовий шпиталь. У 1918 році вона знову перетворилася на лікарню Червоного Хреста і, як і раніше, обслуговувала жителів міста.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

У 1920-х роках її знову перепрофілювали та дали нову назву «лікарня Рабмеда №1».

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

У 1926 році в цій лікарні було зроблено перше пряме переливання крові, а вже після нова методика стала поширюватись на інші лікувальні заклади Дніпра.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

 Під час Другої світової війни це знову був госпіталь, а після звільнення Дніпра заклад повернув статус клінічної лікарні. Лікували тут дорослих та дітей.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

Згідно з міськими легендами, під лікарнею були коридори підземель. Під лікарнею під час окупації міста німцями останні облаштували лабораторію для лікарських експериментів. Відступаючи вони просто заклали ходи до підземелля, де в тому числі могли перебувати і ще живі люди. Коли працівники лікарні знову змогли потрапити до підлоги, то вони виявили там останки людських тіл. Потім підземелля знову заклали, але з того часу і співробітники медустанови, і хворі ночами чули завивання, наче хтось десь плаче та кричить. Через цю легенду лікарню прозвали Царством мертвих, але надалі будівля установи була обстежена і ніяких підземель там не було знайдено.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

Майже через 100 років після зведення лікарняні корпуси стали просідати, тріщати та будівлі лікувального закладу визнали аварійними.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

Лікарня кілька разів горіла і після чергової пожежі у 2012 році головний корпус почав руйнуватися, а у 2013-2016 будівлі почали просто руйнуватись і навесні 2019 року її остаточно знесли.

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

Читайте також:

Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»

    У Марганці Дніпропетровської області затримали серійного злодія, чоловіка підозрюють у…

    Окупанти розстріляли подружню пару та двох маленьких дітей у Запорізькій області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Окупанти розстріляли подружню пару та двох маленьких дітей у Запорізькій області

    В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили…

    Майже 30% України заміновано — ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Майже 30% України заміновано — ДСНС

    Площа та об’єми замінування території України зросли в 10 разів…

    Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:27
    Кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО)

    Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко продовжує створювати справжні кулінарні шедеври.

    Наверх