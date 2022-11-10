Вбивство та пограбування пенсіонерки у Кам’янському: що вирішив суд

Вирок опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.
Відомо, що чоловік працював пекарем, спілкувався з пенсіонеркою та навіть допомагав їй у господарстві. Одного разу, жінка зробила йому зауваження, на що той образився, штовхнув стареньку та почав її бити. Більшість ударів прийшлася в область голови та тулуба. Від отриманих травм жінка померла на місці.
Крім того, нападник вкрав у потерпілої прикраси та 11 тисяч гривень.
Тіло бабусі знайшов племінник, який викликав поліцію.
Обвинуваченого засудили за двома статтями: п.4 ч.2 ст.115 (навмисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та ч.1ст.185 КК України (розкрадання), та призначили покарання у вигляді 10 років та 6 місяців позбавлення волі.
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