У лікарні Дніпра померла жінка, яка впала з другого поверху

У вівторок, 2 листопада, у лікарні Дніпра померла 37-річна жінка. Вона впала з другого поверху. Лікарі два тижні боролися за життя постраждалої.

Подія сталася 19 жовтня на вулиці Янтарній.

Тоді ж жінку і доставили до лікарні. Діагноз – кататравма, відкритий багатоуламковий перелом нижньої третини правої стегнової кістки зі зміщенням уламків, закритий перелом п’яткової кістки та лівої стегнової кістки зі зміщенням.

Не зважаючи на усі зусилля лікарів, потерпіла померла за 2 тижні.

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