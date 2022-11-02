У лікарні Дніпра померла жінка, яка впала з другого поверху

Подія сталася 19 жовтня на вулиці Янтарній.
Тоді ж жінку і доставили до лікарні. Діагноз – кататравма, відкритий багатоуламковий перелом нижньої третини правої стегнової кістки зі зміщенням уламків, закритий перелом п’яткової кістки та лівої стегнової кістки зі зміщенням.
Не зважаючи на усі зусилля лікарів, потерпіла померла за 2 тижні.
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