“Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі

Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном – у столиці Польщі Варшаві.

Про це йдеться у повідомленні оператора у Twitter.

Зазначається, що перше закордонне відділення уже розпочало роботу у Варшаві.

Крім цього, у наступних твітах компанія анонсувала відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує і далі розширювати свою мережу.

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