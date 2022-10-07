“Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі

Про це йдеться у повідомленні оператора у Twitter.
Зазначається, що перше закордонне відділення уже розпочало роботу у Варшаві.
Крім цього, у наступних твітах компанія анонсувала відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує і далі розширювати свою мережу.
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